ВОЙНА В Украине Польша закрыла один из пунктов пропуска на границе с Украиной

2024-08-06 08:25

Польша закрыла один из пунктов пропуска на границе с Украиной - вблизи украинского перехода Ягодин - для капитального ремонта. Об этом сообщает RMF24.

Надбужанское отделение Пограничной службы предупредило, что в связи с ремонтом покрытия пограничного перехода в Дорогуске будет значительно затруднено движение транспорта.

Польские пограничники сообщили о капитальном ремонте вблизи украинского перехода Ягодин. Работы начались 5 августа и продлятся до 14 ноября.

Ранее стало известно, что Украина планирует расширить железнодорожное и автомобильное сообщение с Польшей, открыв новый пункт пропуска.