ВОЙНА В Украине Оккупанты наступают на Покровск: какой город может остановить движение армии рф

2024-08-05 22:15

Российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области с целью захвата Покровска. Впрочем, на их пути есть еще один город – Новогродовка, которая может стать непреодолимым барьером для захватчиков.

Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, причина – в логистике обеспечения ВСУ, а также природных и искусственных препятствиях. Эксперт считает, если оборона в Новогродовке будет организована на должном высоком уровне, то этот город может стать "препятствием, через которое россиянам уже не пройти".

"Новогродовка – это населенный пункт, который находится у них на пути. Это город с логистикой, определенными препятствиями для продвижения российских оккупационных войск как природными, так и искусственными. Поэтому он представляет собой максимально оптимальный вариант для того, чтобы не просто затормозить продвижение оккупационных войск"., а остановить их на Покровском направлении", – пояснил Коваленко.

Кроме того, на Покровском направлении на пути у оккупантов есть два рубежа — Сергеевка-Новожелане и Орловка-Николаевка. Впрочем, расстояние до Новогродовки от места нахождения армии РФ составляет чуть более пяти километров.

"С учетом тенденции продвижения россиян, они вытягивают свой северный фланг вдоль трассы 0511, не имея с юга фланговой безопасности. Это достаточно рискованное продвижение. Скорее всего, они займутся выравниванием флангов, прежде южного", — говорит Александр Коваленко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наступление РФ на Харьков провалилось. Главной целью русской оккупационной армии в Донецкой области остается город Покровск.