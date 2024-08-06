Политика Трамп пообещал Киеву "справедливый мир" - СМИ

2024-08-06 16:48

 

После официального выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии первым иностранным лидером, которому позвонил Трамп, стал Владимир Зеленский.

Кандидат на должность президента США Дональд Трамп в рамках разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что в случае его избрания, поддержка Киева со стороны Вашингтона будет продолжаться. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает Politico.

"После выбора Венса своим кандидатом в вице-президенты первым иностранным лидером, которому позвонил по телефону Трамп, был Зеленский. Люди, которые знакомы с деталями, утверждают, что разговор прошел хорошо. Трамп сказал Зеленскому, что это "фейк", что он на стороне Путина, и пообещал добиваться справедливого мира", - говорится в издании.

"Тот факт, что Трамп назвал это хорошим звонком, означает, что его враждебность Зеленскому - это старая новость", - пишут журналисты со ссылкой на бывшего посла США в Украине Джона Хербста.

Журналисты добавляют, что главными чертами Трампа есть: непредсказуемость, трансакционный, а не принципиальный подход к внешним делам, склонность к персонализации политики, когда в конфликте часто побеждает "я" Трампа.

"Но суть в том, что победа Трампа в ноябре не обязательно означает, что Украина обречена, а Путин спасен", - добавили в материале.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит двухступенчатую стратегию в сфере торговли с США по поводу победы Трампа на выборах президента.

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