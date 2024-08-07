ВОЙНА В Украине Які документи мають бути у громадян, чиї близькі мобілізовані на війну — повний перелік

2024-08-07 11:30

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини поінформував про перелік даних, що мають бути у сім’ї військових, які пішли боронити нашу державу від загарбників.

«Нагадую перелік даних, якими мають володіти сім’ї тих, хто пішов боронити нашу землю від окупантів. Володіння цими даними допоможе родині у критичних ситуаціях, які можуть виникнути», — йдеться в повідомленні.

До таких даних відносяться:

  • Прізвище, ім’я і по-батькові;
  • Дату народження;
  • Копію паспорта;
  • Контактні дані місця постійної дислокації військової частини;
  • Контактні дані військкомату, з якого був мобілізований Захисник;
  • Назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби;
  • Посаду, звання військово-облікову спеціальність (якщо відомо);
  • Особовий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка чи тимчасового військового квитка(відскановану копію) чи жетону;
  • Прізвище, ім’я, по-батькові та контакти колег по службі, побратимів;
  • Прізвище, ім’я, по-батькові, контакти безпосереднього командира;
  • Прізвище, ім’я, по-батькові, контакти командира частини;
  • Телефон гарячої лінії частини, бригади, угрупування.

 

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