ВОЙНА В Украине ПВО Украины ликвидировали все выпущенные врагом ударные БПЛА типа Shahed

2024-08-07 15:38

Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь с 6 на 7 августа защитники украинского неба сбили 30 вражеских дронов, сообщает пресс-служба Воздушных сил.

"В ночь на 7 августа 2024 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск, Ейск - рф. Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и сопровождено 30 ударных беспилотников. В результате противовоздушного боя все вражеские БПЛА сбиты в Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской и Черкасской областях", - говорится в сообщении.

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