ВОЙНА В Украине Потери рф в войне против Украины уже более чем в 40 раз превысили потери союза в Афганистане

2024-08-08 09:31

Украинские военные за прошлые сутки уничтожили 1230 российских оккупантов. Общие боевые потери вражеских войск в Украине с 24 февраля 2022 по 7 августа 2024 года составляют около 586 тысяч 370 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За все время войны уничтожено: