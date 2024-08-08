Потери рф в войне против Украины уже более чем в 40 раз превысили потери союза в Афганистане
2024-08-08 09:31
Украинские военные за прошлые сутки уничтожили 1230 российских оккупантов. Общие боевые потери вражеских войск в Украине с 24 февраля 2022 по 7 августа 2024 года составляют около 586 тысяч 370 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
За все время войны уничтожено:
- танков – 8429 (+8)
- боевых бронированных машин – 16323 (+29)
- артиллерийских систем – 16451 (+67)
- РСЗО – 1138
- средств ПВО – 910
- самолетов – 365
- вертолетов – 326
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13212 (+54)
- крылатых ракет – 2421 (+1)
- кораблей/катеров – 28
- подлодок – 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 22226 (+78)
- специальной техники – 2759 (+21)
- керченских мостов -1