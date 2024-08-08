ВОЙНА В Украине Потери рф в войне против Украины уже более чем в 40 раз превысили потери союза в Афганистане

2024-08-08 09:31

Украинские военные за прошлые сутки уничтожили 1230 российских оккупантов. Общие боевые потери вражеских войск в Украине с 24 февраля 2022 по 7 августа 2024 года составляют около 586 тысяч 370 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За все время войны уничтожено:

  • танков – 8429 (+8)
  • боевых бронированных машин – 16323 (+29)
  • артиллерийских систем – 16451 (+67)
  • РСЗО – 1138 
  • средств ПВО – 910 
  • самолетов – 365 
  • вертолетов – 326 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13212 (+54)
  • крылатых ракет – 2421 (+1)
  • кораблей/катеров – 28 
  • подлодок – 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22226 (+78)
  • специальной техники – 2759 (+21)
  • керченских мостов -1 
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