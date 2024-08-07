ВОЙНА В Украине В роССии заявили о продвижении ВСУ на Курщине

2024-08-07 19:15

Минобороны РФ утверждает, что в настоящее время боевые действия совершаются в районе девяти населенных пунктов Курской области.

Минобороны РФ через сутки после объявленного российскими СМИ "прорыва границы" признали продвижение ВСУ в Курской области, но поспешили заявить, что в то же время они "убили много украинцев". Об этом сообщает пропагандистское информагентство РИА Новости на своем Telegram-канале.

В сообщении утверждается, что в течение ночи подразделения ВС РФ совместно с ФСБ "продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ" в районах Курской области на приграничной территории. При этом "была задействована авиация, ракетные войска и артиллерия".



Боевые действия происходят "в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области".



Российские оккупанты заявили, что потери Украины за сутки якобы "составляли до 260 человек и 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевых машины пехоты, 31 боевая бронированная машина".



Россияне уверяют, что якобы попали в две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса Бук М1, установку разминирования УР-77 и радиоэлектронную станцию ​​борьбы.