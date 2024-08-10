Мобилизация по-новому: почему в армию забирают забронированных и зачем им посещать ТЦК лично

2024-08-10 14:30

Адвокат рассказала, на что нужно обращать внимание во время бронирования и как действовать.

В социальных сетях активно обсуждается тема мобилизации в Украине. А именно то, что при определенных условиях представители ТЦК и СП могут мобилизовать мужчин, забронированных за критически важными предприятиями.

Известно о случаях, когда суд отказывал в иске таким мужчинам, объясняя это тем, что именно на военнообязанных, имеющих право на отсрочку или бронирование, возложена обязанность своевременно информировать ТЦК и СП о наличии таких оснований.



Был забронирован, а стал военным

Как рассказала адвокат Тамила Алексик, такая проблема действительно существует. А стала она очень актуальной, когда установили двухмесячный срок для обновления учетных данных – с 16 мая по 16 июля.

"Мой клиент был забронирован предприятием, но когда поехал в командировку во Львовскую область, там его остановили работники ТЦК, и поскольку данных о бронировании мужчины в специальном учете не было, его доставили в военкомат. Там он очень быстро прошел ВВК и был оформлен в воинскую часть", – рассказывает ТСН.ua адвокат Тамила Алексик.

Она добавляет, что позже работника-новобранца забрал руководитель предприятия на основании имеющегося у него бронирования. Но у мужчины теперь есть проблема, потому что он уже получил статус военнослужащего – соответственно за СОЧ (самовольное оставление части) против него открыто уголовное производство.

Почему подобное происходит?

Адвокат объясняет, что все забронированные граждане должны находиться на спецучете, а информация о них должна появляться в системе "Оберіг".

"Все забронированные граждане должны состоять на специальном учете, но по каким-то неизвестным причинам туда попадают не все. Такое часто случалось в начале войны, а сейчас таких случаев стало больше. То есть, когда есть список забронированных работников за определенным предприятием, но в ТЦК этот список, утвержденый и согласованый на уровне Минобороны, по каким-то причинам не передали и на спецучете людей из списка нет", – рассказывает Тамила Алексик.

Что нужно делать тем, кто получил бронирование?

Из-за таких "нестыковок" и случается, что забронированные работники попадают в неприятные ситуации, когда их проверяют представители ТЦК, а данных о бронировании в системе "Оберіг" о них нет.

"Поэтому гражданам нужно руководствоваться правилами военного учета, утвержденными Кабмином. А именно – положением, предусматривающим, что в случае изменения военно-учетных данных, сам военнообязанный должен сообщить об этом ТЦК и СП. То есть, если лицо забронировано и имеет соответствующие подтверждающие документы, оно должно в течение 7 дней предоставить эту информацию в ТЦК и написать соответствующее заявление", – объясняет Тамила Алексик.

Когда забронированный "выпал" из системы

Адвокат отмечает, что лучший вариант – сделать это самостоятельно, посетив военкомат, потому что, к сожалению, система по спецучету не совсем нормально работает.

"Поэтому и выходит, что военнообязанный законно забронированный предприятием, а данные о нем в системе отсутствуют. Такой мужчина может идти утром на работу, а его останавливают работники ТЦК. Если у гражданина нет документов подтверждающих бронирование, то может дойти до того, что его завезут в военкомат и быстро оформят в военную часть. Такие ситуации, к сожалению, случаются часто", – отмечает адвокат.

Что может угрожать забронированному?

Тамила Алексик добавляет, что если дойдет до того, что забронированный мужчина уже попал в воинскую часть, тогда его адвокату нужно будет доказывать, что человека забрали в ТЦК незаконно, а также незаконно оформили в воинскую часть. Это очень утомительный процесс.

"В досудебном порядке ничего решить, к сожалению, нельзя, потому что человек уже оформлен как военнослужащий, это, кстати, хорошо знают в ТЦК. Даже если мужчина принесет документы о том, что он был забронирован, он не сможет покинуть воинскую часть. А если сделает это самовольно – получит уголовное производство", – отмечает Тамила Алексик.

Адвокат подтверждает, что суды отказывают истцам, которые имели бронирование и были мобилизованы, так как руководствуются уже упомянутым положением о том, что военнообязанный должен самостоятельно сообщить ТЦК о своем бронировании до того, как приобретет статус военнослужащего.

Почему стоит в ТЦК иди самостоятельно

Именно поэтому адвокат советует самостоятельно сообщать ТЦК и СП об изменении персональных данных.

"Если у человека есть документ о бронировании, то следует предоставить его лично в ТЦК, где данные гарантированно вносят в систему спецучета. Также за работника это могут сделать представители его предприятия, но стоит проверить, действительно ли все выполнено должным образом", — объясняет Тамила Алексик.

Уложиться в срок 7 дней

Кстати, если не сообщить ТЦК о наличии бронирования за 7 дней, то есть риск получить протокол за нарушение мобилизационного законодательства и соответствующий штраф ( от 17 000 до 25 500 грн .)

"Если человек не сможет прийти в ТЦК самостоятельно, то есть вариант отправить документы о бронировании по почте или курьером – заказным письмом с описанием. Главное, чтобы была отметка о том, что документы предоставлены в семидневный срок, чтобы избежать административной ответственности. Все это гарантированно получат в ТЦК, а человеку нужно будет туда прийти, чтобы получить от них ответ", — заключает Тамила Алексик.