ВОЙНА В Украине У врага в Курской народной республике рекорд по "дружественному огню" за всю войну – журналист

2024-08-12 18:26

 

У россиян наблюдается дезорганизация по управлению войсками на территории Курщины.

В Курской области среди российских войск фиксируется рекордное количество friendly fire ("дружественного огня") за все время полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщил украинский военный журналист Богдан Мирошников.

Журналист описал ситуацию, складывающуюся в Курской области России. Так, он отметил, что украинские силы несколько изменили свою тактику, которая приносит плоды. В то же время ожидаемо россияне стягивают все больше резервов на Курщину.

"Борьба с вражескими резервами начала подтормаживать продвижение, но это нормальный процесс. Отбросить наши силы врагу не удается, что бы он там не хрюкал", — говорится в заявлении Мирошникова.

Он также назвал главный позитив на данный момент по поводу операции в Курской области: молчаливое согласие партнеров Украины, создание паники на территории РФ и региона. Журналист отметил, что "они начали ощущать войну".

Мирошников сообщил о дезорганизации по управлению российскими войсками на территории Курской области.

"Количество случаев френдлифаера у орков, наверное, рекордное за все время полномасштабного вторжения. Не буду утверждать, но действительно очень большое количество таких случаев", – отметил журналист.

Он также отметил, что враг не знает ни дальнейших намерений украинских сил, ни способов их достижения.

"Дальше будет не менее интересно. Информационная тишина на то и тишина, чтобы на стратегическом и оперативно-тактическом уровнях врагу ничего не было понятно", — добавил Мирошников.

Напомним, накануне вечером российские военкоры сообщили, что в результате украинского наступления в Курской области был потерян контроль над еще двумя населенными пунктами.

subscriber subscriber

Еще по теме

КАРТА Украина продвигается в Курской народной республике, несмотря на заявления роССии о стабилизации ситуации, - ISW

2024-08-12 22:15

Операция в Курской народной республике: путин шокирован действиями ВСУ, - Bild

2024-08-12 19:15

видео Под контролем Украины находится около 1000 км² территории РФ – Сырский

2024-08-12 18:45

На рф из-за "активности" ВСУ вывозят население еще из одного региона

2024-08-12 17:37

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

КАРТА Украина продвигается в Курской народной республике, несмотря на заявления роССии о стабилизации ситуации, - ISW

2024-08-12 22:15

В Украине ввели новое правило для мужчин призывного возраста

2024-08-12 21:37

Операция в Курской народной республике: путин шокирован действиями ВСУ, - Bild

2024-08-12 19:15

видео Под контролем Украины находится около 1000 км² территории РФ – Сырский

2024-08-12 18:45
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

КАРТА Украина продвигается в Курской народной республике, несмотря на заявления роССии о стабилизации ситуации, - ISW 2024-08-12 22:15
В Украине ввели новое правило для мужчин призывного возраста 2024-08-12 21:37
Операция в Курской народной республике: путин шокирован действиями ВСУ, - Bild 2024-08-12 19:15
видео Под контролем Украины находится около 1000 км² территории РФ – Сырский 2024-08-12 18:45