ВОЙНА В Украине У врага в Курской народной республике рекорд по "дружественному огню" за всю войну – журналист

2024-08-12 18:26

У россиян наблюдается дезорганизация по управлению войсками на территории Курщины.

В Курской области среди российских войск фиксируется рекордное количество friendly fire ("дружественного огня") за все время полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщил украинский военный журналист Богдан Мирошников.

Журналист описал ситуацию, складывающуюся в Курской области России. Так, он отметил, что украинские силы несколько изменили свою тактику, которая приносит плоды. В то же время ожидаемо россияне стягивают все больше резервов на Курщину.

"Борьба с вражескими резервами начала подтормаживать продвижение, но это нормальный процесс. Отбросить наши силы врагу не удается, что бы он там не хрюкал", — говорится в заявлении Мирошникова.

Он также назвал главный позитив на данный момент по поводу операции в Курской области: молчаливое согласие партнеров Украины, создание паники на территории РФ и региона. Журналист отметил, что "они начали ощущать войну".

Мирошников сообщил о дезорганизации по управлению российскими войсками на территории Курской области.

"Количество случаев френдлифаера у орков, наверное, рекордное за все время полномасштабного вторжения. Не буду утверждать, но действительно очень большое количество таких случаев", – отметил журналист.

Он также отметил, что враг не знает ни дальнейших намерений украинских сил, ни способов их достижения.

"Дальше будет не менее интересно. Информационная тишина на то и тишина, чтобы на стратегическом и оперативно-тактическом уровнях врагу ничего не было понятно", — добавил Мирошников.

Напомним, накануне вечером российские военкоры сообщили, что в результате украинского наступления в Курской области был потерян контроль над еще двумя населенными пунктами.