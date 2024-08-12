ВОЙНА В Украине Операция в Курской народной республике: путин шокирован действиями ВСУ, - Bild

2024-08-12 19:15

 

Внезапной атакой на Курскую область украинские военные шокировали российского диктатора Владимира Путина и военное руководство РФ. Остановить украинское наступление Россия пока не может.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

"ВСУ оказывает неустанное давление ракетами, беспилотниками и артиллерией. Российские войска вызвали подкрепление - пока безуспешно. Однако, по мнению экспертов Института изучения войны США (ISW), украинское продвижение может замедлиться", - говорится в статье.

Издание отмечает, что в Курской области уже несколько дней подряд царит беспорядок. Российские власти объявили об эвакуации населения из нескольких районов области.

Издание также приводит цитату украинского военного, который заявляет, что операция в Курской области имеет целью "дестабилизировать Россию": "Мы идем в наступление. Задействованы тысячи украинских военных. Цель рассредоточить позиции противника, нанести ему максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России".

Bild добавляет, что в ответ на наступательные действия, Россия продолжает применять удары с воздуха по территории Украины.

 

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