ВОЙНА В Украине Электронный рапорт в приложении для военных Армия+ приравнен к бумажному

2024-08-13 08:25

Электронный рапорт, созданный в приложении для военных Армия+, приравнен к бумажному, они будут действовать параллельно. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии УП.

По ее словам, благодаря приложению военнослужащие смогут присылать своим командирам 11 видов рапортов, сгруппированных по четырем типам - "на отпуск", "на помощь", "направление" и "выдача направления" прямо со своего мобильного телефона.

Командир будет обязан объяснить, почему отклоняет рапорт. Этот комментарий будет добавляться в электронный архив и высшее военное руководство сможет его проанализировать по запросу бойца.

Черногоренко подчеркнула, что цифровой рапорт, созданный в приложении Армия+, приравнен к бумажному. Однако бумажные рапорты не будут ликвидированы. Военные смогут формировать их как в электронном виде в Армии+, так и в привычном бумажном – по выбору командира.

Также в первой версии приложения работает функция Армия ID, благодаря которой военнослужащий может подтвердить свой статус. Любая структура сможет идентифицировать бойца с помощью Армии+. Благодаря этой функции, военные смогут получать льготы, оформлять кредиты, а также выкупать билеты на транспорт.

Впоследствии Минобороны планирует развернуть новые модули в приложении:





первый – обучение: будут созданы цифровые курсы для бойцов в соответствии с их запросом, например, обучение управлению БПЛА.

второй – списание оружия в электронном формате.



Отдельно Министерство обороны отменило 11 бумажных журналов учета личного состава.