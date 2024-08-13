ВОЙНА В Украине Курская кампания может изменить траекторию войны, - ISW

2024-08-13 18:26

Аналитики отметили, что украинцы способны действовать внезапно, даже в современных реалиях войны.

Курская кампания Украины - ключевой момент в войне с Россией, который способен изменить ее траекторию.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в анализе "Украина и проблема восстановления маневра в современной войне". Как отмечают аналитики, война меняет характер, и это повлияет на все будущие конфликты в мире.

При вторжении в Курскую область Украина достигла оперативной неожиданности, используя недостаточную готовность России в своих приграничных районах. Эта кампания показала, что неожиданность все еще возможна даже в современных условиях, когда противник может наблюдать за подготовкой и концентрацией сил, но не может достоверно распознать намерение.

В ISW считают, что Украина может выиграть от того факта, что российские войска месяцами атаковали почти по всей линии фронта, а не строили большие укрепления в тыловой части. Аналитики констатировали, что Украина может восстановить оперативный маневр путем планирования и проведения серии меньших последовательных контрнаступательных операций вместо того, чтобы нанести один решающий удар.

Кроме того, в ISW отметили, что война в Украине дает важные уроки, которые США и их союзники должны усвоить. Этот конфликт стал первой большой войной, которая стала свидетелем нескольких технологических феноменов, которые, несомненно, будут характеризовать будущую войну. В частности, исследователи выделяют работу ПВО против массированных и регулярных ударов ракетами и дронами, массовое привлечение беспилотников различных типов, в том числе и морских - для уничтожения основных надводных целей в порту и на море.

Аналитики отмечают, что эксперименты на поле боя важны как это было в Курской области.

"Этот подход контрастирует с опасностью застрять в обороне и подчеркивает необходимость постоянной адаптации в условиях современной войны", - говорится в отчете

Бои в Курской области

Как известно, бои на территории России идут с 6 августа. Украина никак не комментировала ситуацию до вчерашнего дня, когда главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о взятии под контроль около 1000 квадратных километров территории РФ, а президент Зеленский заявил о намерении защитить приграничье от российских ударов и атак.

Украинский военных на условиях анонимности сказал журналистам, что Силы обороны продвинулись вглубь территории оккупантов на расстояние до 30 километров по прямой. Официально детали продвижений и местонахождение военных не разглашают.