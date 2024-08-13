Политика Трамп считает, что "Украина не имеет достаточно мужчин" для того, чтобы воевать

2024-08-13 17:37



Кандидат в президенты США заявил, что из-за нехватки военных на фронт приходится отправлять "очень молодых или очень старых".

Украине не хватает личного состава для продолжения ведения боевых действий. Об этом сказал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью Илону Маску на платформе X.

Политик считает, что "Украина сейчас не имеет достаточно мужчин" для того, чтобы воевать, поэтому и посылает на фронт "очень молодых или очень старых". По его словам, погибло "гораздо больше людей, чем вы читаете".

Трамп добавил, что Россия является значительной военной силой, на счету которой победы над нацистской Германией и Наполеоном.

Заявления Трампа

Напомним, интервью Дональда Трампа с Илоном Маском началось с задержкой на 40 минут из-за DDOS-атаки на соцсеть X. Во время трасляции разговор слушали около 1,3 миллиона человек.

Оба обменивались комплиментами: Маск хвалил Трампа за его храбрость во время покушения на его жизнь в прошлом месяце, а Трамп поздравил Маска с готовностью уволить рабочих, требующих улучшения условий труда.

Кандидат-республиканец в президенты США пообещал, что если вернется в Белый дом, то начнет диалог с президентом РФ. Он вспомнил, что "хорошо ладил с Путиным и имел его уважение". Также Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что Россия полномасштабно вторглась в Украину.