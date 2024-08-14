ВОЙНА В Украине Стало известно, сколько украинских граждан за время войны вернулись на Родину, перейдя границу с рф

2024-08-14 11:28

Более 40 тысяч украинских граждан вернулись на Родину, перейдя границу с рф. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона, сообщает Укрінформ.

Демченко напомнил, что правительство Украины закрыло все пункты пропуска на границе с рф, и там не совершаются пропускные операции. Однако российская сторона все же позволяет украинцам пересекать границу, чаще всего это происходит в пункте пропуска Покровка на Сумщине.

"Мы фиксировали случаи, когда россия пропускала граждан Украины, направлявшихся в нашу страну через пункт Покровка с украинской стороны и Колотиловка с российской. Такое движение происходило почти ежедневно, хотя иногда россия прекращала пропуск наших граждан", - рассказал спикер.

Он подчеркнул, что украинские пограничники готовы обеспечить возвращение своих граждан из России и Беларуси через любой пункт пропуска.

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