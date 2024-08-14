ВОЙНА В Украине Боевые потери вражеской армии уже приблизились к отметке в 600 тысяч

2024-08-14 15:38

Украинские военные за сутки уничтожили 1240 оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.24 ориентировочно составили около 594 400 личного состава. Об этом 14 августа сообщил Генштаб ВСУ.

В целом за время войны уничтожено:

  • танков - 8476 (+21) 
  • боевых бронированных машин - 16402 (+17) 
  • артиллерийских систем - 16821 (+57) 
  • РСЗО - 1151 (+5) 
  • средств ПВО - 921 (+1) 
  • самолетов - 366 
  • вертолетов - 328
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13548 (+57)
  • крылатых ракет - 2426 
  • кораблей/катеров - 28 
  • подлодок - 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22710 (+61)
  • специальной техники - 2813 (+7)
  • керческих мостов - 1
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