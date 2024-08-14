ВОЙНА В Украине Боевые потери вражеской армии уже приблизились к отметке в 600 тысяч

2024-08-14 15:38

Украинские военные за сутки уничтожили 1240 оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.24 ориентировочно составили около 594 400 личного состава. Об этом 14 августа сообщил Генштаб ВСУ.

В целом за время войны уничтожено: