Боевые потери вражеской армии уже приблизились к отметке в 600 тысяч
2024-08-14 15:38
Украинские военные за сутки уничтожили 1240 оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.24 ориентировочно составили около 594 400 личного состава. Об этом 14 августа сообщил Генштаб ВСУ.
В целом за время войны уничтожено:
- танков - 8476 (+21)
- боевых бронированных машин - 16402 (+17)
- артиллерийских систем - 16821 (+57)
- РСЗО - 1151 (+5)
- средств ПВО - 921 (+1)
- самолетов - 366
- вертолетов - 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13548 (+57)
- крылатых ракет - 2426
- кораблей/катеров - 28
- подлодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 22710 (+61)
- специальной техники - 2813 (+7)
- керческих мостов - 1