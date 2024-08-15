ВОЙНА В Украине Украинские военные за сутки ликвидировали 1240 российских оккупантов

2024-08-15 14:29

Украинские военные за сутки уничтожили 1240 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.24 ориентировочно составили около 595 620 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За все время вторжения врага уничтожено:

  • танков – 8484 (+8)
  • боевых бронированных машин – 16 426 (+24) 
  • артиллерийских систем – 16 868 (+47) 
  • РСЗО – 1154 (+3)
  • средств ПВО – 922 (+1)
  • самолетов – 367 (+1) 
  • вертолетов – 328 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 598 (+50)
  • крылатых ракет – 2428 (+2) 
  • кораблей/катеров – 28 
  • подводных лодок – 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22775 (+65) 
  • специальной техники – 2813 
  • керченских мостов -1
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