Украинские военные за сутки ликвидировали 1240 российских оккупантов
2024-08-15 14:29
Украинские военные за сутки уничтожили 1240 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.24 ориентировочно составили около 595 620 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
За все время вторжения врага уничтожено:
- танков – 8484 (+8)
- боевых бронированных машин – 16 426 (+24)
- артиллерийских систем – 16 868 (+47)
- РСЗО – 1154 (+3)
- средств ПВО – 922 (+1)
- самолетов – 367 (+1)
- вертолетов – 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 598 (+50)
- крылатых ракет – 2428 (+2)
- кораблей/катеров – 28
- подводных лодок – 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 22775 (+65)
- специальной техники – 2813
- керченских мостов -1