ВОЙНА В Украине Украинские военные за сутки ликвидировали 1240 российских оккупантов

2024-08-15 14:29

Украинские военные за сутки уничтожили 1240 российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.08.24 ориентировочно составили около 595 620 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

За все время вторжения врага уничтожено: