ВОЙНА В Украине ЯКІ ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

2024-08-16 14:35

Перелік документів, що мають бути подані до МСЕК з метою встановлення (перегляду) інвалідності врегульовано змінами до постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності».

Загальні документи , які пацієнт подає для проходження медико-соціальної експертизи:

паспорт громадянина України

довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків;

для чоловіків від 18 до 60 років військовий квиток (тимчасове посвідчення військовозобовʼязаного) чи посвідчення про приписку до призовної дільниці або довідка територіального центру та соціальної підтримки про перебування на військовому обліку;

для людей, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах - довідка про перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України.

Медичні документи, що подають лікарські консультативні комісії до МСЕК :