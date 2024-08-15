ВОЙНА В Украине роССияне приблизились вплотную к Покровску: стоят всего в 10 км от города – детали

2024-08-15 22:15

 

Местные власти призывают жителей Покровска эвакуироваться.

Российские оккупанты приблизились почти вплотную к городу Покровск Донецкой области и располагаются в 10 км от окрестностей города.

Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

"Видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей громаде, к городу Покровск. Лишь немногим более 10 километров от окрестностей города", — сказал начальник ГВА.

По его словам, россияне цинично атакуют критическую, частную и жилищную инфраструктуру, погибают люди. Добряк призвал местных жителей не медлить с эвакуацией, особенно семей с детьми и пожилых людей.

"Ситуация усугубляется и лучше не станет", – предупредил руководитель ГВА.

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