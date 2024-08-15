роССияне приблизились вплотную к Покровску: стоят всего в 10 км от города – детали

Местные власти призывают жителей Покровска эвакуироваться.
Российские оккупанты приблизились почти вплотную к городу Покровск Донецкой области и располагаются в 10 км от окрестностей города.
Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.
"Видим, что сегодня враг почти подошел вплотную к нашей громаде, к городу Покровск. Лишь немногим более 10 километров от окрестностей города", — сказал начальник ГВА.
По его словам, россияне цинично атакуют критическую, частную и жилищную инфраструктуру, погибают люди. Добряк призвал местных жителей не медлить с эвакуацией, особенно семей с детьми и пожилых людей.
"Ситуация усугубляется и лучше не станет", – предупредил руководитель ГВА.