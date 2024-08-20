ВОЙНА В Украине Верховная Рада готовит механизмы легализации трофейного оружия, добытого в ходе боев

2024-08-20 13:35

Верховная Рада Украины вскоре рассмотрит вопрос о механизме легализации трофейного оружия, добытого в ходе боевых действий. Об этом заявил спикер парламента Руслан Стефанчук в эфире телемарафона.

"Несомненно, вопросы трофейного оружия мы также планируем выносить на этот первый военный пакет, который будет в Верховной Раде", - заявил он.

Говоря о возможных видах вооружений, к которым это относится, Стефанчук отметил, что "в отдельных тайниках до сих пор есть оружие Второй мировой войны", что может свидетельствовать о рациональности граждан, которые "знают, где и что хранить".

"Но до сих пор у нас не было механизма легализовать это. Сейчас мы заводим абсолютно легальный законный механизм - как оружие, полученное в боях, может быть легализовано", - сказал спикер.

Стефанчук добавил, что этот законопроект согласован с министерством внутренних дел, который несет ответственность за учет оружия и высказал мнение, что "это станет очень хорошим механизмом".

"Давайте перестанем обманывать друг друга... Давайте сделаем все по закону, чтобы люди были спокойны, что у них это право, и понимали, как оно может быть реализовано", - заявил спикер Рады.

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