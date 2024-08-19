ВОЙНА В Украине Враг вплотную подходит к Покровску Донецкой области, жителей города призвали эвакуироваться

2024-08-19 13:32

Войска рашистов вплотную подходят к Покровску Донецкой области, жителей города призвали эвакуироваться. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона.

Он отметил, что в настоящее время в Покровске остаются 59 980 жителей. До полномасштабного вторжения в Покровской общине проживало около 86 тысяч человек.

Глава ГВА уточнил, что враг находится за 11 километров до окрестностей населенного пункта.

"Город готовится, как и остальная часть Донецкой области. У нас в Донецкой области за каждым городом закреплено подразделение, боевая бригада. Разработаны планы обороны", - заявил он.

Добряк подчеркнул, что гуманитарная ситуация в Покровске нормальная, однако из-за близости фронта растет угроза обстрелов.

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