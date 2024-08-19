Потери оккупантов в Украине перевалили за отметку в 600 тысяч человек
2024-08-19 15:39
Московия за минувшие сутки потеряла более тысячи солдат. Всего с начала вторжения Силы обороны обезвредили уже более 600 тысяч российских захватчиков. Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ на Facebook-странице.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 19.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – 600 470 (+1 120) человек
- танков – 8 513 (+5)
- боевых бронированных машин – 16 495 (+15)
- артиллерийских систем – 17 104 (+48)
- РСЗО – 1 165 (+4)
- средств ПВО – 925 (+2)
- самолетов – 367
- вертолетов – 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 809 (+57)
- крылатых ракет – 2 437 (+5)
- кораблей/катеров – 28
- подводных лодок – 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 23 047 (+55)
- специальной техники – 2 863 (+17)
- керченских мостов -1