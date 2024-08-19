ВОЙНА В Украине Потери оккупантов в Украине перевалили за отметку в 600 тысяч человек

2024-08-19 15:39

Московия за минувшие сутки потеряла более тысячи солдат. Всего с начала вторжения Силы обороны обезвредили уже более 600 тысяч российских захватчиков. Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ на Facebook-странице.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 19.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 600 470 (+1 120) человек
  • танков – 8 513 (+5) 
  • боевых бронированных машин – 16 495 (+15) 
  • артиллерийских систем – 17 104 (+48)
  • РСЗО – 1 165 (+4) 
  • средств ПВО – 925 (+2) 
  • самолетов – 367 
  • вертолетов – 328
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 809 (+57) 
  • крылатых ракет – 2 437 (+5)
  • кораблей/катеров – 28 
  • подводных лодок – 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23 047 (+55) 
  • специальной техники – 2 863 (+17) 
  • керченских мостов -1
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