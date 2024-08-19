ВОЙНА В Украине Потери оккупантов в Украине перевалили за отметку в 600 тысяч человек

2024-08-19 15:39

Московия за минувшие сутки потеряла более тысячи солдат. Всего с начала вторжения Силы обороны обезвредили уже более 600 тысяч российских захватчиков. Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ на Facebook-странице.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 19.08.24 ориентировочно составили: