ВОЙНА В Украине За сутки "демилитаризованы"еще более 1210 вражеских солдат и офицеров

2024-08-21 13:34

Враг за минувшие сутки лишился на фронте 1210 солдат, а также двух систем ПВО и 60 артиллерийских установок. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 603 010 (+1210) человек ликвидировано
  • танков – 8522 (+4) 
  • боевых бронированных машин – 16 542 (+21) 
  • артиллерийских систем – 17 216 (+60) 
  • РСЗО – 1166 
  • средств ПВО – 928 (+2) 
  • самолетов – 367
  • вертолетов – 328 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 902 (+38) 
  • крылатых ракет – 2442 (+4) 
  • кораблей/катеров – 28 
  • подводных лодок – 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23221 (+79)
  • специальной техники – 2887 (+2) 
  • керченских мостов – 1
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