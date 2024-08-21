ВОЙНА В Украине За сутки "демилитаризованы"еще более 1210 вражеских солдат и офицеров

2024-08-21 13:34

Враг за минувшие сутки лишился на фронте 1210 солдат, а также двух систем ПВО и 60 артиллерийских установок. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.24 ориентировочно составили: