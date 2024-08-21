За сутки "демилитаризованы"еще более 1210 вражеских солдат и офицеров
2024-08-21 13:34
Враг за минувшие сутки лишился на фронте 1210 солдат, а также двух систем ПВО и 60 артиллерийских установок. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 603 010 (+1210) человек ликвидировано
- танков – 8522 (+4)
- боевых бронированных машин – 16 542 (+21)
- артиллерийских систем – 17 216 (+60)
- РСЗО – 1166
- средств ПВО – 928 (+2)
- самолетов – 367
- вертолетов – 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 902 (+38)
- крылатых ракет – 2442 (+4)
- кораблей/катеров – 28
- подводных лодок – 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 23221 (+79)
- специальной техники – 2887 (+2)
- керченских мостов – 1