ВОЙНА В Украине За сутки на фронте ликвидировано еще более тысячи вражеских солдат и офицеров

2024-08-22 13:35

Враг с 21 на 22 августа потерял на фронте 1130 солдат. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ, опубликованные в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.24 ориентировочно составили: