За сутки на фронте ликвидировано еще более тысячи вражеских солдат и офицеров
2024-08-22 13:35
Враг с 21 на 22 августа потерял на фронте 1130 солдат. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ, опубликованные в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 604 140 (+1130)
- танков – 8529 (+7)
- боевых бронированных машин – 16 567 (+25)
- артиллерийских систем – 17 262 (+46)
- РСЗО – 1166
- средств ПВО – 931 (+3)
- самолетов – 367
- вертолетов – 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 998 (+96)
- крылатых ракет – 2443 (+1)
- кораблей/катеров – 28
- подводных лодок – 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 23280 (+59)
- специальной техники – 2904 (+17)
- керченских мостов –1