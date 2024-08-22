ВОЙНА В Украине За сутки на фронте ликвидировано еще более тысячи вражеских солдат и офицеров

2024-08-22 13:35

Враг с 21 на 22 августа потерял на фронте 1130 солдат. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ, опубликованные в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 604 140 (+1130) 
  • танков – 8529 (+7)
  • боевых бронированных машин – 16 567 (+25) 
  • артиллерийских систем – 17 262 (+46)
  • РСЗО – 1166 
  • средств ПВО – 931 (+3) 
  • самолетов – 367 
  • вертолетов – 328 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 998 (+96) 
  • крылатых ракет – 2443 (+1) 
  • кораблей/катеров – 28 
  • подводных лодок – 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23280 (+59)
  • специальной техники – 2904 (+17) 
  • керченских мостов –1
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