ВОЙНА В Украине Каждые сутки украинские защитники ликвидируют более тысячи вражеских солдат и офицеров 2024-08-26 09:36 За прошлые суткки рф потеряла на фронте 1190 солдат, систему ПВО и 31 БПЛА оперативно-тактического уровня. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.24 ориентировочно составили: личного состава – около 607 680 (+1190)

танков – 8547 (+5)

боевых бронированных машин – 16 631 (+11)

артиллерийских систем – 17 396 (+47)

РСЗО – 1171 (+2)

средств ПВО – 936 (+1)

самолетов – 367

вертолетов – 328

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 095 (+31)

крылатых ракет – 2444

кораблей/катеров – 28

подводных лодок – 1

автомобильной техники и автоцистерн - 23475 (+92)

специальной техники – 2928 (+17)

керченских мостов – 1

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