Каждые сутки украинские защитники ликвидируют более тысячи вражеских солдат и офицеров
2024-08-26 09:36
За прошлые суткки рф потеряла на фронте 1190 солдат, систему ПВО и 31 БПЛА оперативно-тактического уровня. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 607 680 (+1190)
- танков – 8547 (+5)
- боевых бронированных машин – 16 631 (+11)
- артиллерийских систем – 17 396 (+47)
- РСЗО – 1171 (+2)
- средств ПВО – 936 (+1)
- самолетов – 367
- вертолетов – 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 095 (+31)
- крылатых ракет – 2444
- кораблей/катеров – 28
- подводных лодок – 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 23475 (+92)
- специальной техники – 2928 (+17)
- керченских мостов – 1