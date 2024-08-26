ВОЙНА В Украине Каждые сутки украинские защитники ликвидируют более тысячи вражеских солдат и офицеров

2024-08-26 09:36

За прошлые суткки рф потеряла на фронте 1190 солдат, систему ПВО и 31 БПЛА оперативно-тактического уровня. Об этом свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 607 680 (+1190) 
  • танков – 8547 (+5) 
  • боевых бронированных машин – 16 631 (+11) 
  • артиллерийских систем – 17 396 (+47)
  • РСЗО – 1171 (+2)
  • средств ПВО – 936 (+1)
  • самолетов – 367 
  • вертолетов – 328 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 095 (+31) 
  • крылатых ракет – 2444 
  • кораблей/катеров – 28 
  • подводных лодок – 1
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23475 (+92) 
  • специальной техники – 2928 (+17)
  • керченских мостов – 1 
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