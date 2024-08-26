В результате массированной атаки рф пострадали 15 областей Украины: есть раненые и погибшие

В результате воздушного нападения Российской Федерации 26 августа пострадали 15 областей Украины.
Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram
Прямая речь: "15 областей пострадали сегодня в результате российской массированной атаки. Враг применил различные виды вооружения: БпЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким.
Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов. "Укрэнерго" вынуждено применить экстренные отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему.
Председатели ОВА получили задание развернуть при необходимости "Пункты незламности".