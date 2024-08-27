ВОЙНА В Украине В Харькове СБУ задержала шпиона, который хотел передать врагу позиции комплексов Patriot

2024-08-27 11:33

Служба безопасности задержала в Харькове информатора ФСБ, который шпионил за украинскими войсками.

Как сообщила СБУ, фигурант пытался обнаружить и передать оккупантам координаты боевых позиций зенитно-ракетных комплексов Patriot, защищающих воздушное пространство прифронтового города. Также он охотился на локации фортификационных сооружений и места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны.

"В случае получения соответствующих геолокаций, оккупанты планировали совершить по ним воздушный удар с применением управляемых авиабомб и ракетного вооружения", - говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, задержанным информатором рф оказался местный водитель одной из сетей продуктовых магазинов Харьковщины.

Для выполнения вражеской задачи фигурант объезжал город под видом грузовых перевозок на служебном автомобиле и скрыто фиксировал места дислокаций украинских защитников. После разведывательных вылазок он обозначал потенциальные цели на гугл-картах, делал их подробное описание и по мессенджеру пересылал своему российскому куратору.

Служба безопасности заблаговременно разоблачила вражеского информатора и задержала его. Фигуранту сообщили о подозрении. Он взят под стражу без права внесения залога. Предателю грозит до 12 лет тюрьмы.