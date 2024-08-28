Политика Воюй или работай! Кабмин Шмыгаля вводит в Украине жесткий принцип

2024-08-28 10:29

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство вводит принцип "Воюй или работай", предусматривающий введение ряда мер, которые выведут рынок труда из тени. Об этом глава правительства заявил на форуме Украина 2024. Независимость.

"За два с половиной года нам удалось привлечь от партнеров почти $100 млрд. Мы очень благодарны партнерам, это дало нам возможность своевременно выполнять все социальные обязательства перед украинцами", - отметил Шмыгаль.

В настоящее время, по словам главы правительства, критическая необходимость собрать в бюджет дополнительные средства.

Среди прочего предлагается увеличить внутренние заимствования, увеличить ставки налога на доходы для банков, расширение базы военного сбора и повышение ставок военного сбора для отдельных случаев.

"Также вводим принцип "Воюй или работай", предусматривающий введение ряда мер, которые выведут рынок труда из тени. Это важный момент для увеличения количества рабочих мест и повышения средних зарплат в отраслях и наполнения бюджета", - добавил он.

Напомним, доработанный правительственный законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс планируется вынести на рассмотрение профильного комитета и Верховной Рады уже в первые недели сентября.

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Политика

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