ВОЙНА В Украине Общие боевые потери врага превысили 610 тысяч и продолжают быстро расти

2024-08-28 14:31

Общие боевые потери рашистов с 24.02.22 по 28.08.24 года ориентировочно составили около 611 190 человек личного состава. За сутки уничтожено 1090 оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом с начала войны ликвидировано: