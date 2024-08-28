Общие боевые потери врага превысили 610 тысяч и продолжают быстро расти
2024-08-28 14:31
Общие боевые потери рашистов с 24.02.22 по 28.08.24 года ориентировочно составили около 611 190 человек личного состава. За сутки уничтожено 1090 оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
В целом с начала войны ликвидировано:
- танков - 8568 (+5)
- боевых бронированных машин - 16681 (+14)
- артиллерийских систем - 17522 (+27)
- РСЗО - 1174 (+1)
- средств ПВО - 938 (+1)
- самолетов - 368 (+1)
- вертолетов - 328
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14348 (+94)
- крылатых ракет - 2553
- кораблей/катеров - 28
- подлодок - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 23654 (+41)
- специальной техники - 2950 (+6)
- керченских мостов -1