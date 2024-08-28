ВОЙНА В Украине Общие боевые потери врага превысили 610 тысяч и продолжают быстро расти

2024-08-28 14:31

Общие боевые потери рашистов с 24.02.22 по 28.08.24 года ориентировочно составили около 611 190 человек личного состава. За сутки уничтожено 1090 оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В целом с начала войны ликвидировано:

  • танков - 8568 (+5) 
  • боевых бронированных машин - 16681 (+14) 
  • артиллерийских систем - 17522 (+27) 
  • РСЗО - 1174 (+1) 
  • средств ПВО - 938 (+1) 
  • самолетов - 368 (+1) 
  • вертолетов - 328 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14348 (+94)
  • крылатых ракет - 2553 
  • кораблей/катеров - 28 
  • подлодок - 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн - 23654 (+41) 
  • специальной техники - 2950 (+6)
  • керченских мостов -1 
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Общие боевые потери врага превысили 610 тысяч и продолжают быстро расти 2024-08-28 14:31