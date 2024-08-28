ВОЙНА В Украине Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, к вечеру отключений будет больше

2024-08-28 15:38

В Украине отменены аварийные отключения света. Но к концу текущих суток объем отключений будет больше, чем предполагалось, сообщило Укрэнерго.

"С 11:00 аварийные отключения отменены. До конца суток по сравнению с предыдущим прогнозом сегодня увеличен объем мер ограничения. В большинстве регионов будет действовать три очереди отключений одновременно", - говорится в сообщении.

Как известно, когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

Энергетики напомнили, что сейчас ликвидируют последствия самой масштабной российской ракетной атаки, которая была совершена 26 июня. Также потребление держится на высоком уровне из-за жары.

Во вторник Украина получала аварийную помощь из энергосистем Польши и Словакии. Также по запросу оператора энергосистемы Польши - Украина принимала излишки электроэнергии из этой страны.

Экспорт электроэнергии не производится и не предполагается.

По состоянию на утро из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 584 населенных пункта. Так, из-за российских обстрелов есть новые обесточивания в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

По техническим причинам обесточены потребители на Черниговщине, Одесчине и Хмельнитчине.