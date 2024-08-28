ВОЙНА В Украине Британия поддерживает удары Storm Shadow по рф, но не будет публично призывать к этому - The Telegraph

2024-08-28 16:05

Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow для ударов по территории России. Однако не будет публично призывать к этому из-за опасений спровоцировать ссору с США.

Великобритания поддерживает использование Киевом ракет Storm Shadow для ударов по территории россии, но не будет публично призывать к этому шагу из-за опасений, что это спровоцирует ссору с США, сообщает британская газета Telegraph.

По сведениям The Telegraph, Великобритания не обращалась к США с официальной просьбой разрешить Украине использовать ракеты на территории россии. При этом США ясно дали понять, что обеспокоены этим шагом.

Источник в Белом доме сообщил The Telegraph, что администрация Байдена опасается, что их использование, даже без одобрения США, может привести к эскалации ситуации и втягиванию американских войск в конфликт.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер, как предполагают, не хочет провоцировать ссору по этому вопросу и, как говорят, придерживается "консультативного подхода" к переговорам с США по этому вопросу после предыдущих дипломатических разногласий.

Источник из Уайттголла сказал: "Мы хотим вести дискуссии с союзниками по таким вопросам, а не стремиться к тому, чтобы наброситься и сделать это".

Напомним

Президент Зеленский заявлял, что Британия замедлила темпы поддержки Украины, особенно в отношении дальнобойного оружия. Украина усилит дипломатическую работу для получения смелых решений от партнеров.