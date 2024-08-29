ВОЙНА В Украине Враг запустил по Украине 5 ракет и 74 дрона - большинство целей перехватили силы ПВО

2024-08-29 13:35

Минувшей ночью рашисты запустили по Украине пять ракет и 74 ударных дрона. Большинство целей удалось уничтожить, сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram 29 августа.

"Противник атаковал Украине 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей - РФ, с этого же направления - двумя ракетами, тип которых устанавливается, а также 74 ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из районов: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск", - написал он.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы. Им удалось уничтожить две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных БпЛА Shahed-131/136. Еще 14 "шахедов" были локационно потеряны (упали) на территории Украины.

"Противовоздушная оборона работала в пределах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областей", - добавил Олещук.

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