ВОЙНА В Украине Резервы ВСУ увеличились в 2,5 раза благодаря мобилизации: в Минобороны ответили, будут ли ее усиливать

2024-09-01 12:30

 

После вступления в силу нового закона о мобилизации показатели призыва военнообязанных выросли в 2,5 раза. Это позволило существенно увеличить резервы и задуматься над законодательными изменениями относительно ротации и демобилизации.

Об этом говорится в ответе МО Украины по запросу издания Телеграф. Меры в отношении ротаций на данный момент носят локальный характер, при этом усиление мобилизации пока не планируется.

"Вступление в силу Закона Украины от 11 апреля 2024 года № 3633-IX позволило нам увеличить показатели призыва военнообязанных на военную службу во время мобилизации в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом текущего года, что в целом позволяет на данном этапе проводить своевременное доукомплектование воинских частей, восстановление их боеспособности и создание необходимых резервов", – подчеркнули в министерстве.

В оборонном ведомстве отметили, что в случае, если призыв будет проходить успешно и удастся подготовить достаточное количество бойцов, военное руководство Украины будет инициировать законодательные изменения ротации и демобилизации, дав таким образом представителям отдельных категорий военнослужащих возможность уволиться из рядов украинского войска.

Сейчас же, отмечено в ответе на запрос, в Украине проводятся только локальные мероприятия по ротации и поддержанию боеспособности Вооруженных сил.

"В интересах выполнения мер восстановления боеспособности организованно проводится замена (ротация) воинских частей (подразделений), выполняющих задачи в составе созданных группировок войск", – подчеркнули в Минобороны.

Речь идет, как следует из ответа, о предоставлении отпусков, доукомплектовании личным составом и техникой, а также проведении боевого слаживания (в частности, за рубежом) продолжительностью от двух недель до трех месяцев.

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