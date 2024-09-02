ВОЙНА В Украине Что сейчас происходит на разных направлениях фронта - новые данные Генштаба ВСУ

2024-09-02 15:39

Ситуация на фронте остается сложной, но украинские защитники стойко сдерживают напор оккупантов, наносят врагу значительные потери. За прошедшие сутки на линии боевого столкновения зафиксировано 182 боевых столкновения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

На Харьковском направлении зафиксировано семь боевых столкновений, которые шли в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы.

На Купянском направлении враг атаковал 16 раз. Отражены штурмовые действия возле Синьковки и Глушковки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 18 раз. Пытались продвинуться недалеко от Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского.

На Северском направлении отражены девять атак вблизи Верхнекаменского и Раздолевки.

На Краматорском направлении произошло восемь атак вблизи Андреевки, Клещиевки, Майского и Маркового.

На Торецком направлении россияне, при поддержке авиации, 20 раз атаковали неподалеку от Торецка и Нелиповки.

На Покровском направлении отражены 63 штурмовые и наступательные атаки вблизи населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиново, Гродовка, Новогродовка, Карловка, Мариновка и Михайловка. Самая большая концентрация вражеских атак была в районе Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка.

На Времовском направлении противник совершил 14 атак наших позиций недалеко от Водяного, Константиновки и Макаровки.

На Приднепровском направлении две попытки оккупантов захватить наши позиции успеха не имели.