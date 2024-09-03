ВОЙНА В Украине Экономическое бронирование в Украине: когда его могут ввести

2024-09-03 20:04

В данный момент этот вопрос обсуждается.

В Украине может быть введено экономическое бронирование от мобилизации уже в этом году. Однако этот вопрос очень сложен и поэтому до сих пор активно обсуждается.

Об этом рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.

Гетманцев подчеркнул, что это очень сложный социально-политический вопрос. Депутат отметил, что такой подход может разграничить людей во время войны и вызвать вопросы восприятия среди военных, особенно в контексте демобилизации, которую невозможно осуществить.

Он считает этот вопрос одним из самых сложных за последние пять лет. Политик подчеркнул, что найти удовлетворяющее всех решение практически невозможно, и что вопрос невозможно решить без обострения социальных противоречий в стране.

Гетманцев рассказал, что согласно расчетам Министерства финансов экономическое бронирование может обеспечить ежемесячное поступление около 8 миллиардов гривен в бюджет. Это предполагает, что большинство военнообязанных, у которых сейчас зарплата меньше 35 тысяч гривен, будут получать именно эту сумму.

Депутат считает, что критерий размера "белой" зарплаты должен быть частью любого варианта экономического бронирования, независимо от того, будет ли оно касаться всей экономики или отдельных отраслей. Это, по его мнению, будет способствовать детенизации и выведению зарплат из "тени".

Он отметил, что поступления от экономического бронирования не гарантированы. Хотя Минфин прогнозирует 8 миллиардов гривен в месяц, он подчеркнул, что это не абсолютная уверенность в получении таких сумм.

Напомним, для сотрудников предприятий, занимающихся перевозками, упростили правила бронирования.