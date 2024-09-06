Жизнь Аномальная жара: За лето в Украине было побито 18 температурных рекордов

2024-09-06 21:36

Средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила +23,0 ºС, что на 2,6 ºС превысило климатическую норму и обеспечило вторую позицию после лета 2010 года (23,7 ℃) среди самых теплых в столице с 1881 года. Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Наибольшее положительное отклонение от климатической нормы было в июле (3,0 ℃).

Холоднее всего было 14 августа, когда температура под утро опустилась до +13,4 °С, а самым жарким и рекордным оказалось 16 июля, когда температура после полудня поднялась до +36,0 °С.

Всего за лето было установлено 18 температурных рекордов, 14 из них в июле, остальные - в августе.

В то время как количество осадков за лето на проспекте Науки составило 211 мм, или 107% среднемноголетних показателей. Больше всего их выпало в июне - почти две месячные нормы.

Заметим, согласно данным наблюдений, среднемесячная температура воздуха в августе в Киеве равнялась +23,1 °С, что на 2,7 °С выше климатической нормы.

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