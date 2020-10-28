Мэр Львова Садовый подтвердил, что его жена и теща заразились коронавирусом

Глава Львовского горсовета Андрей Садовый заявил, что его супруга и теща заразились коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Екатерина (жена) вместе с мамой получили положительный ПЦР-тест. Мой результат отрицательный. Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. <...> По опыту врачи говорят, что в семьях не все проходят болезнь одновременно. Пожалуй, есть хороший иммунитет", - написал Садовый.
Также он информировал, что уходит на самоизоляцию на несколько дней, после чего сделает еще один тест.
"Если повторный тест будет отрицательным, сразу вернусь на работу", - отметил мэр.
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