ВОЙНА В Украине Нидерланды передают Украине оборудование и ракеты к F-16

2024-09-07 09:30

Речь идет о помощи на общую сумму 80 миллионов евро.

Нидерланды передают Украине оборудование для технического обслуживания и ракеты класса "воздух-воздух" к многоцелевым истребителям F-16.

Об этом на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины объявил министр обороны страны Рубен Брекельманс. Он не сообщил никаких деталей о количестве и типах оборудования, а также не назвал сроки. Страна хочет доставить помощь как можно скорее.

"Воздушные суда F-16 нуждаются в поддержке и запасных частях для обслуживания, иначе они не будут летать. Нидерланды поставят принадлежности на сумму стоимостью 80 миллионов евро. Кроме большого количества запасных частей, средства включают генераторы, малые транспортные средства, важные материалы для технического обслуживания, специализированные инструменты и лестничные пролеты. Благодаря ракетам "воздух-воздух" Украина может сбивать вражеский самолет", - подчеркнул Брекельманс.

F-16 в Украине

Нидерланды не запрещают украинской армии применять переданные истребители на российской территории.

О прибытии первых "птичек" стало известно еще в конце июля. Ожидается, что уже до конца этого года Украина получит 20 таких истребителей.

По информации французского телеканала LCI, для защиты самолетов от ударов РФ Украине приходится идти на хитрости. Например, F-16 взлетают не с авиабаз, а с дорог или автомагистралей.