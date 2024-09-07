ВОЙНА В Украине Орбан заявил, что для завершения войны Зеленский и путин должны встретиться

2024-09-07 15:30

 

Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил очередную "миротворческую" идею: для завершения войны России против Украины президент Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин должны встретиться.

Источник: Орбан на экономическом форуме в итальянском городе Черноббио, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: Отвечая на вопрос, возможна ли встреча Путина и Зеленского, венгерский премьер сказал: "Конечно. Она необходима!"... Первый вопрос – это коммуникация. Если нет коммуникации, война становится все хуже и хуже".

По словам Орбана, у него "хорошие отношения" с украинским президентом – даже после того, как он после этого отправился в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

В первые недели председательства Венгрии в Совете Европейского Союза Орбан пытался представить себя как "миротворца", совершив визиты в Украину и Россию, а затем в Китай.

Эти действия вызвали резкую критику внутри ЕС, где отмежевались он дипломатических увертюр премьера Венгрии. Кроме того, некоторые государства-члены решили снизить представительство на мероприятиях венгерского председательства.

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