Спорт Украинский форвард Ромы Артем Довбик рискует пропустить ближайший матч своей команды

2024-09-10 09:24

Украинский форвард Ромы Артем Довбик рискует пропустить ближайший матч своей команды в Серии А против Дженоа, который состоится 15 сентября.

Игрок ранее прибыл в сборную Украины с повреждением приводной мышцы, после чего вернулся в расположение римского клуба, где продолжает лечение.

Как сообщает Planeta Roma, в вопросе возобновления форварда присутствует оптимизм, но поединок против генуэзской команды он, скорее всего, пропустит. В состоянии "волков" рассматривается вариант с выходом Пауло Дибалы в роли фальшивой девятки на эту игру.

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