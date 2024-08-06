Спорт Артем Довбик перед уходом обратился к фанатам каталонской Жироны

2024-08-06 13:35

Артем Довбик поблагодарил испанскую Жирону и фанатов этого клуба за сезон 2023/24. Форвард сборной Украины обратился к каталонскому клубу и его болельщикам после трансфера в Рому.

Несмотря на то, что футболист провел в Каталонии всего год, он успел привязаться к команде и местным фанатам. А потому поблагодарил всех за "доверие и поддержку".

"Хочу поблагодарить Жирону за доверие ко мне и болельщиков за поддержку команды в трудную минуту. Это было большое приключение в этом году, и я так горжусь тем, что был маленькой частью этой истории. Команда с большим сердцем", - написал Артем.

Напомним, что уже в дебютном для себя сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. 27-летний нападающий записал на свой счет 24 гола и 10 результативных передач в 39 матчах во всех турнирах.