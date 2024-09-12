ВОЙНА В Украине путин приказал отбить Курскую область до 1 октября, роCCияне пошли в наступление, - Forbes

2024-09-12 16:48

Пока непонятно, смогут ли украинцы потерять территорию и обменять ее на любых будущих переговорах.

Во время неожиданного вторжения 6 августа около десятка батальонов численностью ВСУ до 400 солдат в каждом прорвали оборону вдоль российско-украинской границы, прилегающей к Курской области России. За несколько недель до стабилизации фронта украинцы разгромили плохо обученных российских призывников и захватили сотни квадратных км Курской области.

Как пишет Forbes, эта операция ударила по авторитету правителя России Владимира Путина. Он приказал своим войскам выбить ВСУ из Курщины.

"Это операция ВСУ поставило Путин под давлением", - заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Обескураженный Путин приказал своей армии отбить Курскую область до 1 октября. В среду российские войска начали контратаку вдоль западного края украинского выступа.

"Контрнаступление России по вытеснению украинцев из Курской области официально началось", - заявил финский аналитик Йони Аскола.

Россияне нацелились на Снагоск - село к югу от реки Сейм, в нескольких километрах к северу от границы. В главном ударе участвовали не менее восьми танков и другой бронетехники 51-го полка ВДВ РФ. Через несколько часов после контратаки в селе все еще продолжаются бои.

"Ситуация на левом фланге нашей группировки под Курском обострилась", - отмечает украинская аналитическая группа Deep State .

Одновременно отдельная российская часть двинулась к селу Уланок, на правом фланге украинцев в Курской области.

Как именно россияне попали в Снагоск, непонятно. С подконтрольной России территории в село можно добраться двумя путями: с северо-запада через реку Сейм или по суше из соседнего города Коренево. Последнее кажется более вероятным, поскольку украинские военные уничтожили каждый постоянный мост через Сейм в Курске, а также уничтожили большинство или все понтонные мосты, которые россияне собрали в этом районе.

Деликатная ситуация для украинцев в деликатное время

Генштаб в Киеве очень рисковал, отдавая приказ о наступлении на Курскую область. В Донецкой области на востоке Украины мощная российская 2 общевойсковая армия неуклонно продвигается к Покровску - ключевому украинскому опорному пункту, который расположен на некоторых важных линиях снабжения.

Украинские защитники вокруг Покровска численно уступают врагу в соотношении четыре к одному - и недавно потеряли свою лучшую бригаду. Уставшая от боев 47-я механизированная бригада наконец вышла с линии фронта после 15 месяцев в непрерывных боях.

Решая, что делать со своими немногочисленными имеющимися силами, генштаб в Киеве рассчитал, что захват части Курской области стоит потери части Донецка", - пишет издание.

Хотя украинские генералы держали несколько бригад в резерве для Покровска - и этим бригадам недавно удалось замедлить, хотя и не остановить продвижение россиян - они направили большинство своих лучших свободных войск и техники в Курскую область, включая элитные десантно-штурмовые бригады с их танками и БМП западного производства.

Теперь эти украинцы в Курске подвергаются атаке так далеко от своих линий снабжения, пролегающих в Сумской области.

Линия фронта меняется

По данным украинской аналитической группы Центра оборонных стратегий, россияне отбили Уланок справа от выступа. Но в то же время украинские войска к юго-западу от Снагоска, слева от выступа, атакуют, хотя сам Снагоск рискует вернуться под контроль России.

При этом россияне продолжают откалывать украинскую оборону вокруг Покровска.

"Ситуация на южном участке Покровского направления остается крайне сложной. Противник установил численное преимущество на этом направлении", - отметили в ЦОС.

Спустя пять недель после украинского вторжения в Курскую область до сих пор остается дискуссионным, правильным ли для Украины было решение о вторжении. Если украинцы удержат Курск, они, возможно, смогут обменять область на любых будущих мирных переговорах. Но если они будут разгромлены российскими контратаками и потеряют Курск, что они получат?

"Две вещи понятны. Украинцам нужно усилить свою линию фронта на востоке, и они будут стремиться удержать территорию под Курском", - сказал министр иностранных дел Великобритании Хили.

Но непонятно, смогут ли украинцы сделать то и другое теми силами, которые они имеют.

Ситуация в Курской области

Российские войска начали активные штурмовые действия в Курской области РФ, сообщил проект DeepState. "Действительно, ситуация на левом фланге нашей группировки на Курщине ухудшилась. Кацапы начали активные штурмовые действия, переправив бронетехнику сначала через Сейм, а затем и через более мелкие реки", - говорится в сообщении.

Зато в ISW заявили, что на второй месяц Курской операции оккупанты развернули действия, схожие с тем, что можно назвать контрнаступлением.