Экономика Международный валютный фонд ухудшил прогнозы по росту украинской экономики

2024-09-13 09:29

Рост экономики Украины по итогам 2024 года составит 3%, в то время как инфляция ускорится до 9%. Такой прогноз озвучил Международный валютный фонд (МВФ), свидетельствует пресс-релиз НБУ.

"По прогнозу фонда, во втором полугодии 2024 года экономический рост в Украине замедлится из-за последствий атак россиян на энергетическую инфраструктуру, влияния войны на рынок труда и уровня ожиданий деловой активности. Прогноз роста реального ВВП по итогам 2024 года - на уровне 3%, а инфляции - до 9%", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отмечают, что решение проблемы дефицита электроэнергии накануне зимы является критически важным и требует скоординированных усилий, в том числе с участием международных партнеров.

"Экономический рост в 2025 году прогнозируется фондом на уровне 2,5-3,5%. В то же время риски прогноза чрезвычайно высоки", - говорится в публикации.

Напомним, что в июле МВФ ожидал рост ВВП Украины в пределах от 2,5% до 3,5% при уровне инфляции в 8%. В то же время, рост экономики Украины в 2025 году по итогам июньского пересмотра программы EFF прогнозировался на уровне 5,5%.