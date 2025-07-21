Спорт Усик пожартував про удар, яким нокаутував британського боксера Даніеля Дюбуа

2025-07-21 10:27

Українець Олександр Усик вдруге зібрав повну колекцію поясів у хевівейті. Він класним ударом нокаутував британського боксера Даніеля Дюбуа у 5-му раунді бою-реваншу.

"Є удар, який називається "Іван". Ось цей удар лівою. Спочатку хук, а потім "Іван". Що це означає? Це українське ім'я. Ви знаєте, Іван – це великий хлопець, який живе в селі, працює на фермі. Великий такий, козак. "Як тебе звати? Іван". Це важкий удар", – розповів Усик.

Абсолютний чемпіон світу залишається непереможним у профі-рингу. Рекорд українського боксера – 24 поєдинки, 24 перемоги (15 – нокаутом). Усик раніше також був беззаперечним чемпіоном у крузервейті.

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