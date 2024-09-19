ВОЙНА В Украине Украина активно осваивает технологии для противодействия вражеским БПЛА

2024-09-19 10:27

В Украине активно развиваются средства радиоэлектронной борьбы в области противодействия вражеским БПЛА. Об этом сообщил первый заместитель командующего Национальной гвардией Украины (начальник штаба), бригадный генерал Вадим Гладков в интервью Укринформу.

Он отметил, что сейчас происходит развитие направления систем РЭБ.

"Есть организационно-штатная структура, есть опыт применения таких средств непосредственно на фронте. Раньше радиоэлектронная борьба работала на то, чтобы противодействовать средствам разведки и связи противника. А сейчас мы должны противодействовать вражеским средствам поражения. Речь идет прежде всего о БПЛА разного типа", - отметил Гладков.

В то же время он отметил, что работа систем РЭБ не является "панацеей".

"Системы РЭБ можно обойти. Направленность, дальность действия, высота - все эти характеристики должны учитываться. Ведь если не учел - враг получает возможность действовать", - объяснил бригадный генерал.

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ВОЙНА В Украине

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Украина активно осваивает технологии для противодействия вражеским БПЛА 2024-09-19 10:27