ВОЙНА В Украине Эстонская оборонная компания объявила о начале производства ракетных систем в Украине

2024-09-19 11:34

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies объявила о начале производства противодроновых ракетных систем в Украине. Этот шаг отражает растущую заинтересованность европейских оборонных производителей в открытии новых производственных мощностей на украинской территории. Об этом пишет Bloomberg.



В сообщении отмечается, что недавно созданная эстонская оборонная компания объявила, что начнет производить противодроновые ракетные системы в Украине.



Объявленное Frankenburg Technologies является свидетельством интереса европейских производителей оружия к открытию производственных мощностей на украинской земле. В феврале германский производитель Rheinmetall AG объявил об открытии нового завода в Украине по производству артиллерийских боеприпасов.



Компания Frankenburg Technologies была создана в январе при участии ведущих представителей оборонной и технологической индустрии Эстонии. Компанию консультирует экс-командующий силами обороны Эстонии генерал Эстонии Мартин Герем, а генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Ваарси присоединился в качестве стратегического инвестора.



Соучредителем компании является Таави Мадиберк, генеральный директор эстонского производителя суперконденсаторов Skeleton Technologies, имеющего инвестиции в Германии и Франции и технологическое партнерство с Siemens. Согласно документам компании, с Frankenburg Technologies связан Маргус Линнамяэ, один из богатейших бизнесменов Эстонии.