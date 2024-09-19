ВОЙНА В Украине Германия оперативно выделит Украине пакет военной помощи на сумму в 400 млн евро

2024-09-19 14:29

Германия намерена одобрить пакет военной помощи Украине в размере около 400 млн евро. Финансовые ресурсы должны быть выделены немедленно, сообщает Reuters со ссылкой на письмо министерства финансов ФРГ в четверг, 19 сентября.

"Учитывая постоянное ухудшение военной ситуации в Украине, существует серьезный риск того, что Украина без существенного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонной кампании", - говорится в письме бюджетному комитету нижней палаты Бундестага.

Отметим, что речь идет о "незапланированной потребности в размере около 397 млн ​​евро", которая возникла и конкретизировалась только в последние несколько недель.

Также Минфин ФРГ заявил, что это условие должно быть выполнено немедленно, чтобы мероприятия можно было реализовать в 2024 году и они могли повлиять в течение оставшегося времени года.

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