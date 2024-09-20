ВОЙНА В Украине Германия передала Украине большой пакет военно-технической помощи 2024-09-20 08:26 Германия передала Украине большой пакет военной помощи. Он включает танки Leopard 1A5, зенитные установки Gepard, другую боевую и много артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщило правительство ФРГ. В пакет военной помощи предварительно вошли: 22 танка Leopard 1 A5, приобретенные совместно с Данией

61 тыс. снарядов 155-мм калибра

5 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206)

гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog

3 самоходные зенитные установки Gepard с запчастями

2 РЛС воздушного наблюдения TRML-4D

10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и казенниками

1 млн патронов к огнестрельному оружию

30 БПЛА Vector и запчасти к ним

20 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun

20 беспилотных надводных аппаратов

12 разведывательных БПЛА Songbird

6 дронов HornetXR

три мостоукладочных танка BEAVER с запчастями

бронированная инженерная машина DACHS

6 танков разминирования WISENT 1 с запчастями

16 наземных радиолокационных станций наблюдения

2 системы самозащиты AMPS для вертолетов

2 автомобиля охраны границы

112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы)

8 автоцистерн Zetros

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