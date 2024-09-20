ВОЙНА В Украине Германия передала Украине большой пакет военно-технической помощи

2024-09-20 08:26

Германия передала Украине большой пакет военной помощи. Он включает танки Leopard 1A5, зенитные установки Gepard, другую боевую и много артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщило правительство ФРГ.

В пакет военной помощи предварительно вошли:

  • 22 танка Leopard 1 A5, приобретенные совместно с Данией
  • 61 тыс. снарядов 155-мм калибра
  • 5 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206)
  • гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog
  • 3 самоходные зенитные установки Gepard с запчастями
  • 2 РЛС воздушного наблюдения TRML-4D
  • 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и казенниками
  • 1 млн патронов к огнестрельному оружию
  • 30 БПЛА Vector и запчасти к ним
  • 20 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun
  • 20 беспилотных надводных аппаратов
  • 12 разведывательных БПЛА Songbird
  • 6 дронов HornetXR
  • три мостоукладочных танка BEAVER с запчастями
  • бронированная инженерная машина DACHS
  • 6 танков разминирования WISENT 1 с запчастями
  • 16 наземных радиолокационных станций наблюдения
  • 2 системы самозащиты AMPS для вертолетов
  • 2 автомобиля охраны границы
  • 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы)
  • 8 автоцистерн Zetros
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