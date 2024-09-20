Германия передала Украине большой пакет военно-технической помощи
2024-09-20 08:26
Германия передала Украине большой пакет военной помощи. Он включает танки Leopard 1A5, зенитные установки Gepard, другую боевую и много артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщило правительство ФРГ.
В пакет военной помощи предварительно вошли:
- 22 танка Leopard 1 A5, приобретенные совместно с Данией
- 61 тыс. снарядов 155-мм калибра
- 5 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206)
- гусеничный транспортер повышенной проходимости Warthog
- 3 самоходные зенитные установки Gepard с запчастями
- 2 РЛС воздушного наблюдения TRML-4D
- 10 пулеметов MG3 с 500 запасными стволами и казенниками
- 1 млн патронов к огнестрельному оружию
- 30 БПЛА Vector и запчасти к ним
- 20 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun
- 20 беспилотных надводных аппаратов
- 12 разведывательных БПЛА Songbird
- 6 дронов HornetXR
- три мостоукладочных танка BEAVER с запчастями
- бронированная инженерная машина DACHS
- 6 танков разминирования WISENT 1 с запчастями
- 16 наземных радиолокационных станций наблюдения
- 2 системы самозащиты AMPS для вертолетов
- 2 автомобиля охраны границы
- 112 автомобилей (грузовики, микроавтобусы, вездеходы)
- 8 автоцистерн Zetros