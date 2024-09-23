Мир Иран впервые показал модернизированный ударный беспилотник Шахед-136B

2024-09-23 15:39

Иран на военном параде представил новую баллистическую ракету и модернизированный ударный беспилотник Шахед-136B. Об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

Отмечается, что твердотопливная ракета Джихад имеет дальность полета 1 000 км.

Иранское государственное агентство также сообщает, что беспилотник Шахед-136B является модернизированной версией Шахед-136 с новыми функциями и дальностью полета более 4 000 километров.

Оружие было продемонстрировано на параде в Тегеране в память о начале ирано-иракской войны 1980-88 годов.