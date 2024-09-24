ВОЙНА В Украине Мобилизация мужчин 18-25 и 50-60 лет: Гончаренко рассказал о директиве Генштаба для ТЦК

2024-09-24 16:48



Районные и областные территориальные центры комплектования получили директиву украинского командования по призыву молодежи до 25 лет и граждан старше 50 лет, пояснил нардеп Алексей Гончаренко. Политик отдельно отметил, что "бусификацию" официально запретили.

Военнообязанные в возрасте от 18 до 25 лет, которые потеряли статус ограниченно годных, не будут мобилизоваться в ряды ВСУ. Также терцентры комплектования (ТЦК) получили отдельное указание относительно граждан старше 50 лет. О деталях документа по мобилизации в Украине, которая в ТЦК поступила от Генштаба, народный депутат Алексей Гончаренко написал в Telegram-канале.

Мобилизация в Украине — призыв до 25 лет и после 50 лет

Гончаренко сообщил, что вышла директива командования Сухопутными войсками №116/2/1/21409 от 19.09.2024. Эту директиву получили военкомы в областных и районных военкоматах. Пункт 1 этого документа посвящен гражданам в возрасте от 18 до 25 лет. Текст директивы нардеп не опубликовал.

Содержание директивы №116/2/1/21409:

граждан, которые имеют возраст 18-25 лет и являются военнообязанными, не будут мобилизовать в ВСУ;

граждан, которые имеют возраст 50-60 лет, могут оказаться в армии только в случае, если по ним ТЦК получил мобилизационное распоряжение. Мобилизационное распоряжение — запрос на мобилизацию конкретного человека, отметил Гончаренко.

"То есть бусификация мужчин в возрасте 50-60 лет запрещается", — подытожил политик.

Кроме того, в директиве говорится о мобилизации мужчин в возрасте от 26 до 49 лет — детали нардеп не опубликовал.

Также он пояснил, что о демобилизации пока не упоминается.

Отметим, после отмены статуса "ограниченно годный" весной 2024 года ТЦК получили возможность мобилизовать мужчин в возрасте до 25 лет, которые вдруг стали годными и военнообязанными. На эту проблему обратил внимание, среди прочих, и нардеп Гончаренко: летом он сообщил, что ищут способ прекратить такие действия военкоматов. 18 сентября нардеп Алексей Федиенко объяснил, что гражданам не придется ждать принятия закона в Верховной Раде по этому вопросу. По его словам, готовится приказ Кабмина, который запретит призыв до 25 лет. Тогда же Гончаренко отметил, что в ТЦК должен быть четкий документ в бумажном виде и в терцентрах не будут учитывать заявления в сети.

Между тем есть категория мужчин, которых могли мобилизовать, хоть им и не исполнилось 25 лет, — об этом в июле рассказал Фокус на основе комментариев юристов. Среди них — граждане, которые закончили военную кафедру. Алексей Гончаренко не опубликовал текст директивы, поэтому не ясно, касается ли она этой категории военнообязанных украинцев.