ВОЙНА В Украине В ISW заявили, что не видят никаких признаков готовности рашистов вести переговоры

2024-09-24 11:33

Власти рф продолжают публично сигнализировать о своей незаинтересованности в любом мирном урегулировании войны с Украиной. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), обнародованном накануне.

Аналитики отметили, что президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что Украина пригласила россию принять участие во втором Саммите мира, но кремль не продемонстрировал "никакой заинтересованности в участии в этом мероприятии". Зеленский также отметил в интервью New Yorker 22 сентября, что россия "не заинтересована в завершении войны на каких-либо разумных условиях и имитирует заинтересованность в переговорах".

В свою очередь, спикер песков, в частности, заявил 22 сентября, что "нет альтернативы" российской победе в Украине, подтвердив нежелание россии вести переговоры на других условиях, кроме капитуляции Украины, говорится в отчете. Песков также назвал НАТО и Запад "коллективным врагом".

А спикер МИД россии Мария Захарова недавно заявила, что россия не будет участвовать во втором Саммите мира или в любых "подобных саммитах".

"ISW продолжает считать, что Кремль не заинтересован в добросовестных мирных переговорах с Украиной, и что кремль будет использовать концепцию "мирных планов" и "переговоров" только для того, чтобы побудить Запад давить на Украину, чтобы она пошла на уступки по своему суверенитету и территориальной целостности", - резюмировали аналитики.

 

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